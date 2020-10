Hello, On my xu4 with recalbox with update installed. I try to follow your instruction and change the asound.conf : pcm "hw:0,0". After a reboot, it just removed the menu stucks timeout. I still have no sound on kodi and video is freezing after few seconds. recalbox.conf: audio.device=auto (try hdmi as well) audio.volume=100 audio.bgmusic=1 I have all the same infos arcueid mention as bellow. On the kodi.log I got some error after trying to play a video on youtube: 22:22:22.843 T:2435781600 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer 22:22:23.638 T:2951738336 ERROR: ActiveAE::FlushEngine - failed to flush 22:22:24.049 T:2435781600 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer 22:22:28.638 T:2951738336 ERROR: Previous line repeats 3 times. 22:22:28.638 T:2951738336 ERROR: ActiveAE::InitSink - failed to init 22:22:28.638 T:2951738336 WARNING: CActiveAE::StateMachine - signal: 10 from port: OutputControlPort not handled for state: 1 22:22:28.638 T:2951738336 WARNING: CActiveAE::StateMachine - signal: 11 from port: OutputControlPort not handled for state: 1 22:22:28.874 T:2435781600 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer 22:22:29.142 T:2951738336 ERROR: ActiveAE DSP - Create - DSP input convert failed 22:22:29.142 T:2951738336 ERROR: ActiveAE DSP - CreateDSPs - Creation of processing class failed 22:22:30.080 T:2435781600 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer The full log file is available here : https://nextcloud.dungtri.be/index.php/s/sogzeNJqSF68zcj On es_log.txt : [2019/11/25 22:21:00.109] (ERROR) : VolumeControl::init() - Failed to find mixer elements! [2019/11/25 22:21:00.109] (ERROR) : VolumeControl::init() - Failed to find mixer elements! [2019/11/25 22:21:00.129] (ERROR) : MUSIC Error - Unable to open SDLMixer audio: ALSA: Couldn't open audio device: Device or resource busy [2019/11/25 22:21:00.129] (ERROR) : MUSIC Error - Unable to open SDLMixer audio: ALSA: Couldn't open audio device: Device or resource busy [2019/11/25 22:21:00.130] (ERROR) : /recalbox/share/system/.emulationstation/es_systems.cfg file does not exist! I would like to install aplay command to list and check if audio device is correct but I don't know how on rootbuild. Dung Tri.