@zing I read the reply from Zing, "As long as the emulator does not have considerable performance acceptable to the development team, it will not be added".

Just one question relating to that comment :

If that is the case, can any of the development team clarify why the Atari Jaguar emulator is included on the Pi4, when out of every game ever released on the console, not even 3 run at anywhere near full speed on a standard non overclocked Pi4 ?

I understand what Zing is saying, however, the Jaguar is included when not even 3 games run properly, yet there are many more Saturn ones that run fine.

Puzzling......

J'ai lu la réponse de Zing, "Tant que l'émulateur n'aura pas des performances considérables acceptables pour l'équipe de développement, il ne sera pas ajouté".

Juste une question par rapport à ce commentaire :

Si tel est le cas, l'un des membres de l'équipe de développement peut-il expliquer pourquoi l'émulateur Atari Jaguar est inclus sur le Pi4, alors que sur chaque jeu jamais sorti sur la console, même pas 3 fonctionnent à une vitesse proche de la pleine vitesse sur un Pi4 standard non overclocké ?

Je comprends ce que dit Zing, cependant, la Jaguar est incluse alors que même 3 jeux ne fonctionnent pas correctement, mais il y en a beaucoup plus de Saturn qui fonctionnent bien.

Déroutant......