Recalbox 7.2.1-beta3 public release !

Hello retrogamers !

First we wanted to thank you for your encouragement about the 7.2 release of Recalbox.

Also, we wanted to thank you about your relevant bug reports, helping us fixing issues as quick as possible.

The team worked hard on the 7.2.1 bugfix version and we are happy to make the third beta of this version public (aka recalbox-7.2.1-beta3)

Maybe you could help us about the test effort ? If so, please take the time to read this post carrefully.

What we fixed :

Fix loop reboot with non official themes

Fix compatibility with 720p themes (we have a doubt about 1080p)

Lightgun system is shown by default if any game is detected

Kodi video playback is back on Rpi 4

Reicast has been removed from Rpi, PC and XU4 as this emulator does not work anymore with our new kernel and softwares versions. You can now use Flycast as the main emulator for the dreamcast.

On PSP, with PPSSPP emulator, videos now run full speed

Raspberry Pi 1,2,3 boot video now run full speed

Fix arcade view systems missing model3, atomiswave, naomi, naomigd, daphné

Duckstation has been renamed Swanstation

Fix Swanstation issues when loading games

Fix cavestory x86 and x86_64

Fix House of the dead bios validation

Add missings game extensions detection for SCV and WII

Default language is now used when scraping

Fix gameclip initialization on network shares

Fix freezes when running a game while playing gameclip

Using IPv4 in priority when connecting WIFI

Factory reset now reset case configuration

Fix rating componant running out of screen

Fix sound menu & output auto-selection

Fix Odroid Go Advance V1 gamepad detection

Fix Super Cassette Vision scraping

Fix rtl88x2bu Realtek wifi driver

Fix "Forget all bluetooth devices"

Fix pixel-perfect settings being incorrectly set in menu

Fix update popup appearing over Gameclip Screensaver

Fix hiding a game wipe all its metadata

Fix theme display after switching theme or editing theme options

Fix some files referenced in .cue/.gdi/.m3u not being ignored by the scraper

Force volume of all outputs to 100%

Fix crash when running a game from the search window

How to install :

Method 1, fresh install : Download the image and process to a fresh install with rpi-imager , like any other recalbox image.

, like any other recalbox image. Method 2, upgrade from 7.2: Download the image and the corresponding sha1 and copy these two files in your boot partition (named RECALBOX), in the directory update , boot the recalbox to start the install. (please do that on a testing purpose sdcard and not on your official recalbox install)

Images :

What we need :

Feedbacks about fixed issues

New bugs

What we do not need :

Feedbacks about other existing issues in 7.2 (check on https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues)

How to report:

Please post your feedbacks only in this thread for now, we will open issues on the project gradually.

Example of working fix feedback:

- Fix loop reboot with non official themes

Example of non working fix feedback:

- Fix loop reboot with non official themes

What happened: still rebooting with next-pixel

Thank you !

Bonjour retrogamers !

Tout d'abord, nous voulions vous remercier pour vos encouragements Ă propos de la version 7.2 de Recalbox.

De mĂȘme, nous voulions vous remercier pour vos rapports de bogues pertinents, nous aidant Ă corriger les problĂšmes aussi rapidement que possible.

L'Ă©quipe a travaillĂ© dur sur la version 7.2.1 de correction des bugs et nous sommes heureux de rendre publique la troisiĂšme bĂȘta de cette version (aka recalbox-7.2.1-beta3)

Peut-ĂȘtre pourriez-vous nous aider dans l'effort de test ? Si oui, prenez le temps de lire attentivement ce post.

Ce que nous avons corrigé :

Correction du redémarrage en boucle avec les thÚmes non officiels

Correction de la compatibilité avec les thÚmes 720p (nous avons un doute sur le 1080p)

Le systÚme Lightgun est affiché par défaut si un jeu est détecté

La lecture des vidéos Kodi est de retour sur la Rpi 4

Reicast a été retiré des Rpi, PC et XU4 car cet émulateur ne fonctionne plus avec nos nouvelles versions du noyau et des logiciels. Vous pouvez maintenant utiliser Flycast comme émulateur principal pour la dreamcast.

Sur PSP, avec l'émulateur PPSSPP, les vidéos fonctionnent maintenant à pleine vitesse.

La vidéo de démarrage du Raspberry Pi 1,2,3 fonctionne maintenant à pleine vitesse.

Correction des systÚmes de vue arcade manquant model3, atomiswave, naomi, naomigd, daphné

Duckstation a été renommé Swanstation

Correction des problĂšmes de Swanstation lors du chargement des jeux

Fixe cavestory x86 et x86_64

Correction de la validation du bios de House of the dead

Ajout de la détection des extensions de jeux manquants pour SCV et WII

La langue par défaut est maintenant utilisée lors du scraping

Fixe l'initialisation du gameclip sur les partages réseau

Fixe les freezes lors de l'exécution d'un jeu pendant le gameclip

Utilisation de l'IPv4 en priorité lors de la connexion WIFI

La réinitialisation d'usine réinitialise désormais la configuration du boßtier

Correction de l'affichage du composant de classement en dehors de l'Ă©cran

Fixe le menu son et la sélection automatique de la sortie

Fixe la détection de gamepad Odroid Go Advance V1

Fixe le scrap du Super Cassette Vision

Fixe rtl88x2bu Realtek wifi driver

Fixe "Oublier tous les périphériques bluetooth

Correction des paramÚtres de pixel-perfect étant incorrectement définis dans le menu

Correction de la popup de mise Ă jour apparaissant sur l'Ă©conomiseur d'Ă©cran Gameclip

Correction de la dissimulation d'un jeu effaçant toutes ses métadonnées

Correction de l'affichage du thÚme aprÚs avoir changé de thÚme ou modifié les options du thÚme

Correction de certains fichiers référencés dans .cue/.gdi/.m3u n'étant pas ignorés par le scraper

Force le volume de toutes les sorties Ă 100

Correction du crash lors de l'exĂ©cution d'un jeu Ă partir de la fenĂȘtre de recherche

Comment installer :

Méthode 1, fresh install: Téléchargez l'image et procédez à une nouvelle installation avec rpi-imager , comme toute autre image recalbox.

, comme toute autre image recalbox. Méthode 2, mise à jour depuis une 7.2: Téléchargez l'image image et la sha1 correspondante et copiez ces deux fichiers dans votre partition de démarrage (nommée RECALBOX), dans le répertoire update , démarrez la recalbox pour commencer l'installation (veuillez faire cela sur une sdcard de test et non sur votre installation officielle de recalbox).

Images :

Ce dont nous avons besoin :

Feedbacks sur les problÚmes corrigés

Nouveaux bugs

Ce dont nous n'avons pas besoin :

Commentaires sur d'autres problÚmes existants dans la version 7.2 (vérifiez sur https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues)

Comment faire un rapport :

Veuillez poster vos commentaires uniquement dans ce fil de discussion pour l'instant, nous ouvrirons des problĂšmes sur le projet progressivement.

Exemple de retour d'un correctif fonctionnel:

- Correction du redémarrage en boucle avec des thÚmes non officiels

Exemple de feedback sur un correctif non fonctionnel:

- Redémarrage en boucle avec des thÚmes non officiels

Ce qui s'est passé : toujours un redémarrage avec next-pixel.

Merci !