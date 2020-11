Is this NUC OK for recalbox ?

Salut tout le monde,

Un ami aimerait me vendre ce NUC : INTEL NUC10i7FNK i7 10th Gen 10710U M.2 Barebone.

J'aimerais savoir s'il me permettrait d'installer Recalbox et jouer à toutes les consoles et à tous les jeux.

Je sais, il un peu "super puissant", mais je l'utiliserai pour d'autres choses.

Merci d'avance pour votre avis.

Hi everyone,

A friend would like to sell me this Intel NUC: INTEL NUC10i7FNK i7 10th Gen 10710U M.2

I was wondering if this NUC would allow me to install Recalbox and play with all consoles and games please?

I know it's a bit "super powerful", but I'll be using this NUC for other things as well.

Thanks in advance for the help.

dadub2