Parlons Shmups

Salut,

Déjà si ce post pose problème ou contient des liens non désirable, n'hésitez pas à me le dire, car il ne va pas parler que d'émulation.

Voilà je voudrais vous parler de Shmups (Shoot em up).

Ce genre est pour moi un de ceux qui a le mieux vieilli parmi ceux de notre enfance.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Shmup est un genre de jeux à scrolling vertical ou horizontal où le but est de piloter un vaisseau/personnage et de le faire progresser dans le niveau en tuant les ennemis rencontrés et en évitant leurs projectiles.

L'univers, le style graphique, etc, peuvent vraiment être différents d'un jeu à un autre...

Du même éditeur, dans Dodonpachi c'est du vaisseau dans un monde militaire, alors que dans Mushihimesama, c'est une princesse sur le dos d'un scarabée qui combat des insectes..

Deathmiles, ce sont des sorcières.. y a mêmes des jeux barrés genre sexy parodius, où l'on est aux commande d'un cochon

A l'origine les Shmups avaient leur place sur consoles mais aussi et surtout sur borne d'arcade.

Je vous invite à aller voir le forum www.shmup.com sur lequel on peut faire une recherche de titre par plateforme sur le bandeau de gauche.

Le but de ce topic n'est pas de refaire l'équivalent de ce site (ce qui serait trop long) , mais plutôt de résumer, comment aujourd'hui on peut jouer aux Shmups dans leur ensemble depuis les jeux rétro jusqu'aux jeux modernes.

Donc je parlerai aussi bien des Shmups old Shool, que des Shmup type Danmaku (rideau de boulette) ou manic shooters.

Pour résumer, sur notre Framboise, vous trouverez les meilleurs titres (selon moi) sur ces plateformes: Megadrive avec les ThunderForce, Fantasy Zone SNES avec les R-Type, Gradius PC-ENGINE

je vous laisse consulter ce site : http://yannick.fleurit.free.fr/Culture/Dossier NEC PC-Engine.htm

GBA : avec Bullet GBA qui est un logiciel d'entrainement incroyable Game Boy avec Nemesis 2 , ZAS et pleins d'autres

Et l'arcade que je détaillerai un peu plus après...

mais d'abord une petite aparté :

Combien de fois n'ai-je pas lu d'un shoot, "durée de vie zéro, graphismes en 2D, difficulté absurde.."etc.. Déjà il faut bien préciser que même si chacun est libre de jouer comme il le veux (et encore heureux); jouer à un Shmup en "feedant" à fond les crédits, c'est un risque de passer à coté du jeu. Les continus infinis sont la pour le fun et l'entraînement selon moi. Mais les sensations, l'adrénaline, vous ne l'aurez qu'en jouant "sérieusement" au jeu.

Je veux dire, en vous donnant des objectifs de survie par exemple; comme finir le jeu avec seulement 3 continus, voir même avec un seul crédit, le fameux 1CC (one Crédit Clear).

Le deuxième aspect souvent oublié par le joueur occasionnel, est le fait que ce sont des jeux à score. Et là certains se révèlent être de vrai puzzle games avec un système de scoring très élaboré.. (voir la vidéo de Dimahoo plus haut par exemple.. ou encore les Radiant Silvergun de Saturn et Ikaruga sur Dreamcast..

les Cave sont très réputé pour leur système de Scoring par exemple .. ) ces puzzle games peuvent demander beaucoup de stratégie et de finesse dans le jeu.. être trop bon ne rends pas forcément service par exemple.. et oui certains jeux adaptent la difficulté au score... donc trop bien jouer risque de vous faire perdre aussi dans certains jeux qui adaptent ainsi la difficulté pendant le jeu (on appelle ça le Ranking). ..

Évidement, il s'agit typiquement du type de jeu qui s'apprécie bien plus avec un stick d'arcade plutôt qu'avec un pad.. Je trouve même que les sticks avec guide carré passent mieux que ceux avec guide octogonal. J'en profite donc pour approfondir un peu le hardware.

Alors là c'est quand même une question de goût, mais personnellement, j'apprécie les Shmup essentiellement au Stick ... et étonnamment , au tactile !!

Concernant les Stick, j'ai très peu d'expérience, mais je peux dire que mon Zippy avec son guide carré (restictor) s'en sort honorablement.

J'ai essayé un stick d'un pote en hexagonale octogonal et je trouve que les diagonales sont moins évidente à choper..



En savoir plus : http://www.slagcoin.com/joystick/restrictors.html

Par contre les boutons standards, je ne suis pas fan et je pense monter dans un futur proche des Sanwa à la place.

Au final, la configuration qui me semble la meilleur pour du Shmup (je pourrait confirmer quand je l'aurai tester),

c'est Stick Joystick Seimitsu LS32-SE + boutons Sanwa.

Enfin, encore une fois ça n'engage que moi, mais j'aime bien avoir une fonction sous le pouce. Genre tire principal sous l'index, Tir secondaire sous le majeur, auto fire sous l'annulaire, et bombe sous le pouce par exemple.

Niveau Layout, toujours ça n'est qu'une question de goût , mais je ne suis pas fan du vewlix. Je préfère largement le layout Sega (je posterai les images plus tard.

Layout sega - Joueur 1



Layout sega - Joueur 2 avec un petite décalage



En savoir plus : http://slagcoin.com/joystick/layout.html

Coté borne ou bartop, ce qui me semble très important d'être souligné, c'est la position de l'écran.

La plupart des shmups se jouent en Tate (se prononce taté, et qui désigne quand l'écran dont la plus grande dimension est à la verticale; contrairement au Yoko , qui est la position que l'on connait tous..).

Donc pour une borne dédiée au Shmup, il vaudra mieux privilégier la position Tate, mais l'idéal est de pouvoir tourner l'écran facilement d'une position à l'autre.. comme ça tout le monde est content.

Enfin je parlerai succinctement du FrameRate.

Ces jeux étant des jeux à Scoring, pour que la comparaison des scores soit cohérente, il faut que tout le monde y joue dans les même conditions.. donc avec les même framerate, les même inputlag.. etc.. La plupart des joueurs réguliers voient la différence entre un FrameRate à 56FPS et un à 60.. De la même façon ils sont capable de ressentir le nombre de frames entre le moment où ils appuient pour lâcher une bombe et le moment où la bombe se déclenche.. c'est pour cela qu'un Fork de MAME qui s'appelle Shmupmame a vu le jour.. l'idéal étant d'avoir les même conditions de jeux que les PCB d'origine (dans le cas de jeux d'arcades..). En effet, lorsqu'il y a beaucoup de boulettes, on peut observer des ralentissements à des moments bien précis du jeu, etc.. et ces ralentissements peuvent même être voulus par les développeurs.. c'est tout à fait normal qu'il y en est et certain passages seraient presque infranchissables sans ces ralentissements..et donc il faut être capable de les reproduire .

EDIT du 13/10/16: On parle souvent d'émulation lorsque l'on aborde les Shmups (et oui tout le monde ne peut pas posséder 25 bornes à la maison ^^).. ou encore de portage console, ou PC le problème dans tout cela, c'est est que le jeu est bien émulé, ou bien porté? En effet, comme dit plus haut, les shmup sont en fait des jeux de scoring.

Et souvent qui dit scoring , dit leaderboard, en voici un exemple:

http://hiscores.shmup.com/

Le hic c'est imaginé une émulation où le jeu va plus lentement facilitant le jeu, ou un portage où il manque des adversaires , par exemple un jeu où il faut maintenir une chain (enchaînement de kill) pour augmenter le score et qu'à cause d'un léger bug la chaine se brise.. au encore là où il y avait des ralentissement sur la borne, il n'y en a plus sur le portage.. ces défauts qui semble anecdotique pour le joueur casual, peuvent rendre le jeu injouable ou ininteressant pour le joueur qui cherche à scorer.

C'est aussi pour cela que MAME a été forké en ShmupMAME , pour être plus proche du jeu émulé.. cela ce joue à la frame près.. en effet, des fois, certaines bombes doivent être larguées pile au moment où on se fait toucher par exemple, et cela ce joue à une frame près..d'où l'interet de ne pas avoir de latence de contrôle, etc..

certain dirons que je pinaille, que ce qui compte c'est de se défouler.. je répondrai ceci pour compléter ce que j'ai dit plus haut:

Il y a selon moi trois manières d'aborder un shmup et de s'amuser et d'y trouver son compte.

La première ( la plus "pratiquée" par les joueurs casual, et la plus critiquée par les "vrai" joueurs) c'est le crédit feed.. en gros peu importe le nombre de fois où on meurt, on ajoute des crédit, on tire partout, on en prend plein les yeux et plein les oreilles... on pose la manette, on s'est bien défoulé !! pourquoi pas du moment que vous y prenez du plaisir, mais dans ce cas , ne venez surtout pas vous plaindre de la durée de vie du jeu ou qu'il est trop facile, c'est que vous n'avez pas compris le concept..

La deuxième façon concerne le faite de jouer la survie.. dans ce cas on essaie en gros de survivre le mieux possible, voir même de one créditer le jeu sans forcément faire gaffe au score. C'est là que ça devient interessant.. mais encore une fois cela dépend du jeu..par exemple Death smile est un jeu réputé facile en survie mais très dur en scoring.

En effet la troisième façon de jouer (et d'apprécier complétement le jeu), c'est decomprendre les mécaniques de scoring, et donc d'essayer de réaliser le meilleur score.. en général cela va avec la survie, mais pas toujours.. on peut réaliser des scores supérieurs dans un run sans le one créditer par rapport à un run one crédité.

le but final est bien de s'amuser, mais les shmups sont un style qui se mérite si on veut pleinement en profiter. Pour ma part, je joue entre la deuxième et troisième façon, je privilégie la survie car c'est en général ce qui me plait le plus, et si la mécanique de scoring me plait, j'essaie de faire au mieux (car en général, pour bien scorer, cela demande d'avoir un niveau que je n'ai pas encore ..haha).

Voilà pour ce premier post, j'envoie la suite dans un deuxième

edit modo : aération de la mise en page