Buenas... estoy teniendo un problema con los joysticks genéricos de PS3.

Configuré recalbox usando estos joysticksy funcionaron siempre bien, tanto en raspberry como en pc. Pero ahora me compré dos joysticks más (son genéricos, vienen en un blister celeste o azul, quizás los conozcan) y no tengo manera de hacerlos andar...

Noté que el blister de los joysticks que sí me funcionan dice DOUBLESHOCK PIII y que los nuevos que había comprado dicen DOUBLESHOCK PSIII. Creí que eso podría marcar alguna diferencia así que busqué, encontré y compré nuevamente los PIII.

Para mi sorpresa, no funcionan. Es sabido que estos van cambiando el firmware interno y puede que haya algo ahí que esté generando el problema.

Detallo:

Los Joysticks que SÍ funcionan, los conecto por usb y después de parpadear las 4 luces por apenas unos segundos se encienden y quedan encendidas las luces 2 y 3. Así, ya lo puedo usar lo más bien conectado por USB y si quiero usarlo por bluetooth me meto en la configuración de Recalbox y los emparejo sin mayores inconvenientes.

Los joysticks que NO funcionan, los conecto por USB y después de parpadear las 4 luces por apenas unos segundos se encienden las luces 2 y 3 pero inmediatamente pasan a titilar nuevamente las 4 luces como si estuviera cargando. No puedo usar el joystick ni conectado por USB y mucho menos, reconocerlo por bluetooth.

Probé muchas combianciones de hardware y no creo que ahí esté el problema: distintos cables usb, reseteé los joysticks, reinstalé Recalbox... muchas combinaciones...

Les paso la última parte del resultado de dmesg con el joystick que SÍ funciona:

[ 127.550211] usb 3-1: USB disconnect, device number 2 [ 135.773916] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd [ 135.938059] usb 3-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268, bcdDevice= 0.01 [ 135.938080] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 135.938095] usb 3-1: Product: PS3 Controller [ 135.947975] usbhid 3-1:1.0: can't add hid device: -71 [ 135.948024] usbhid: probe of 3-1:1.0 failed with error -71 [ 135.948566] usb 3-1: USB disconnect, device number 3 [ 136.771962] usb 3-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd [ 136.939023] usb 3-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268, bcdDevice= 5.72 [ 136.939040] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 136.939052] usb 3-1: Product: PS3 Controller [ 136.956645] input: PS3 Controller Motion Sensors as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:054C:0268.0002/input/input19 [ 137.012344] input: PS3 Controller as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:054C:0268.0002/input/input18 [ 137.015057] sony 0003:054C:0268.0002: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v81.11 Joystick [PS3 Controller] on usb-0000:00:1d.1-1/input0

y la última parte del resultado de dmesg con el joystick que NO funciona:

[ 127.550211] usb 3-1: USB disconnect, device number 2 [ 135.773916] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd [ 135.938059] usb 3-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268, bcdDevice= 0.01 [ 135.938080] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 135.938095] usb 3-1: Product: PS3 Controller [ 135.947975] usbhid 3-1:1.0: can't add hid device: -71 [ 135.948024] usbhid: probe of 3-1:1.0 failed with error -71 [ 135.948566] usb 3-1: USB disconnect, device number 3 [ 136.771962] usb 3-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd [ 136.939023] usb 3-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268, bcdDevice= 5.72 [ 136.939040] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 136.939052] usb 3-1: Product: PS3 Controller [ 136.956645] input: PS3 Controller Motion Sensors as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:054C:0268.0002/input/input19 [ 137.012344] input: PS3 Controller as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:054C:0268.0002/input/input18 [ 137.015057] sony 0003:054C:0268.0002: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v81.11 Joystick [PS3 Controller] on usb-0000:00:1d.1-1/input0 [ 256.798151] usb 3-1: USB disconnect, device number 4 [ 269.523926] usb 3-1: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd [ 269.685982] usb 3-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268, bcdDevice= 0.01 [ 269.686001] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 269.686013] usb 3-1: Product: PS3 Controller [ 269.697993] usbhid 3-1:1.0: can't add hid device: -71 [ 269.698029] usbhid: probe of 3-1:1.0 failed with error -71 [ 269.698423] usb 3-1: USB disconnect, device number 5 [ 270.524014] usb 3-1: new full-speed USB device number 6 using uhci_hcd [ 270.686999] usb 3-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268, bcdDevice= 5.72 [ 270.687011] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 270.687019] usb 3-1: Product: PS3 Controller [ 270.702024] sony 0003:054C:0268.0003: failed to retrieve feature report 0xf2 with the Sixaxis MAC address [ 270.705979] sony 0003:054C:0268.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v81.11 Joystick [PS3 Controller] on usb-0000:00:1d.1-1/input0 [ 270.705992] sony 0003:054C:0268.0003: failed to claim input

Espero puedan ayudarme...

Saludos...

PD: Creo que acá https://forum.recalbox.com/topic/5955/mando-ps3-chino-no-se-reconoce se quisieron dar algunas respuestas pero no sé si hay alguna direccion nueva para los links https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Troubleshooting-dmesg-output-(EN) y https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN)

Que propone @Carrascuelas

Gracias nuevamente