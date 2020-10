Recalbox 7.0.1 sur les rails!

Bonjour tout le monde!

La sortie de Recalbox 7.0 a dépassé toutes nos espérances et elle a déclenché un engouement vraiment exceptionnel.

À tel point qu'on a été submergés de tous les côtés et qu'il a été très difficile d'être sur tous les fronts à la fois.

Nous allons apporter ici quelques précisions, d'abord sur la sortie de la 7.0, puis sur la sortie au plus tôt d'une version corrective, sans doute la 7.0.1.

1. Un rush jusque dans les dernières heures

Toutes les sorties de Recalbox sont en général mouvementées, mais celle là plus que les autres.

D'abord parce qu'on a tellement ajouté et changé tellement de choses, qu'on à ajusté/corrigé jusque dans les dernières heures avant la release, là ou habituellement, on garde une marge d'intervention relativement calme d'une semaine au moins.

Ensuite parce que l'attente de la 7.0 était très forte, et qu'il a fallu la gérer partout. Discord, le forum, les réseaux sociaux, ça prends énormément de temps!

On ne remerciera jamais assez tous les gens qui nous aident et qui donnent de leur temps: Les modérateurs twitch/FB/Youtube/Twitter/..., les graphistes, les traducteurs, les gens qui s'occupent de la documentation, etc.

Je termine cette intro par mes plus plates excuses à tous les développeurs de jeux qui nous ont donné les accords (voire plus parfois) de distributions de leurs réalisations, je n'ai eu le temps de prévenir personne de la sortie imminente. Comme dit un peu plus haut, ça a été tendu jusque dans les dernières heures!

2. On peut être fier du travail accompli!

On est quand même super fiers du lancement de cette 7.0! On est très contents de tous les messages de remerciement et des messages bienveillants qu'on a pu avoir partout.

Ca fait plaisir, parce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des remontées négatives. Après tout, les gens pour qui ça fonctionne bien, constituent "la majorité silencieuse" et sont... silencieux!

Mais là, on a pu voir qu'on a pas travaillé pour rien, qu'on a pas passé des heures, des semaines, des mois, le nez dans le code pour finalement n'avoir que des mécontents. Cette sortie a été un vrai feu d'artifice de réactions positives et on vous remercie tous chaleureusement!

Malgré tout, quelques conseils de base, pour les gens pour qui "ça marche pas" et pour qui "c'était mieux avant!"

Pour passer à Recalbox 7.0, une réinstallation propre est nécessaire

Suivre ce tuto A LA LETTRE et en totalité est capital. (rescrap intégral + nouveaux overlays inclus, sinon vos jeux risquent de ne pas se lancer) https://youtu.be/skeULeTu7p8?list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh

Problème de flash?

passez sur RASPBERRY PI IMAGER, même fonctionnement que Balena Etcher : https://www.raspberrypi.org/downloads/

Si le problème persiste, changez de carte SD pour essayer. Les cartes SD sont des stockages fragiles.

Pour les bios

Avec Recalbox 7.0, vous avez désormais beaucoup d'infos dans menu général > vérification des bios.

Vert = OK

Jaune = manquant mais pas tout le temps nécessaire

Rouge = manquant et vital.

Recherchez les signatures numériques MD5 des bios sur Google pour trouver les informations sur les bons fichiers.

Nouveaux overlays 7.0!

Dézipper puis coller dans \share\overlays\

Pack A 720p - Images PNG en 1280x720 (Pour Pi 3 et inférieur, Images en 'HD ready') https://drive.google.com/file/d/12I_r5hF8FnH820eRxmrC7yLmfHL7r6QF/view?usp=sharing

Pack B 1080p- Images PNG en 1920x1080 (Pour XU4 / Pi 4 et inférieur, Images en 'Full HD')

https://drive.google.com/file/d/10bJlu76h-NPgU5e9o1C_vzXORArIS0iz/view?usp=sharing

Les overlays arcade arriveront plus tard

Romset Arcade

Vérifiez bien vos versions!

MAME: MAME 0.78 : core mame2003 (toutes boards, par défaut)

Final Burn Neo + Neo Geo: fbneo 0.2.97.44 : fbneo + neogeo (toutes boards)

MAME + atomiswave + naomi + naomigd: MAME 0.221

Avec les autres émulateurs/cores:

MAME 0.037b5: core mame2000 (pi0/1, pi2, pi3, pi4)

MAME 0.106: core advancemame (??)

MAME 0.139: core mame2010 (toutes boards sauf pi0)

MAME 0.160: core mame2015 (toutes boards sauf pi0)

MAME 2003plus (mix 0.78-0.188): core mame2003plus (toutes boards)

FBA 0.2.96.71: emulateur pifba (pi0/1, pi2, pi3)

3. Les soucis de la 7.0

Comme toute version majeure, cette version n'est pas exempte de problèmes et de bugs!

Nous avions pourtant grandement amélioré nos méthodes de tests. A commencer par une équipe de bêta-testeurs engagés, qui ont réalisé un nombre de tests incalculable (on parle facilement de dizaines de milliers de tests!)

On a mis en place des google-sheet partagées pour synchroniser les tests et les résultats, ainsi qu'un repository GitLab dédié aux bêta-tests.

Mais malgré tout ce dispositif, certains sont passés entre les mailles du filet. On ne cherche pas d'excuse, mais on va pas se mentir: La 7.0 a été un rush de plusieurs mois, la fatigue et l'impatience a fait baisser notre vigilance et nous a fait rester dans nos zones de confort, que ce soit l'équipe de dev ou les bêta-testeurs.

On est humain, on n'est pas une multinationale, on fait ça sur notre temps libre, alors forcément, on n'est pas parfaits :)

4. Pas de vacances pour les devs', la 7.0.1 est déjà sur les rails!

Une bonne partie de l'équipe était à Paris le WE de la sortie de Recalbox 7.0, et les gens du support n'ont que deux bras et un cerveau. Ils ont fait face à l'afflux de questions, que ce soit des bugs ou de simples questions, du mieux qu'ils ont pu.

Voire même plus que mieux, car hier soir, en rentrant de Paris, on a pu avoir l'agréable surprise d'avoir une nouvelle google-sheet avec le résumé des problèmes rencontrés. Ce qui va nous faciliter énormément la gestion.

Un énorme merci à @acris , aux bêta-testeurs et aux quelques autres personnes qui ont aidé!

Pas d'inquiétude, on est déjà sur le front, on a déjà identifié et même corrigé quelques soucis, et on va tout faire pour sortir une version corrective 7.0.1 au plus vite.

5. Vous pouvez tous aider!

Alors, je vais commencer par rappeler qu'il est inutile d'être désagréable, agressif ou même insultant.

Recalbox est un projet open-source, fait par des bénévoles sur leur temps libre. On fait tout pour contenter le plus grand nombre, mais quand on se prend des tomates pleine figure, ça démotive les développeurs et les gens qui aident autour. Le fouet et les insultes, ça marchait peut-être dans les mines en 1920, mais ce temps est révolu.

Exposez vos problèmes simplement, en donnant un maximum d'informations. Nous ne sommes pas devins, nous ne savons pas sur quelle machine vous faites tourner Recalbox, ni sur quoi votre machine est connectée, etc.

Toute information sur le hardware et surtout sur les manipulations qui amènent votre problème peuvent nous être d'une aide précieuse, alors n'hésitez pas à en mettre des tonnes.

Trop d'information, c'est toujours bien plus utile qu'un "Ca marche pas! C'est d'la merde bande d'incapables!".

Encore une fois, nous faisons notre possible pour corriger tout ça au plus vite