@wizzard Please speak in French in the French part of the forum.

I deleted the link you shared for the same reasons I mentioned in the previous answers, but I didn't "call your attention" or take any other action against you because I understand you have no bad intentions.

I understand your point of view, but please understand that encouraging other users to use an outdated version is not something we encourage. And although some bugs affect some users more drastically, the team is striving to fix the issues and bring improvements, please be patient and encourage the project and developers, don't discourage them by encouraging the use of a previous version, don't it's because a problem arose in the process that all the work was bad.

Merci de parler en français dans la partie française du forum.

J'ai supprimé le lien que vous avez partagé pour les mêmes raisons que celles que j'ai mentionnées dans les réponses précédentes, mais je n'ai pas "attiré votre attention" ni pris aucune autre mesure contre vous parce que je comprends que vous n'avez pas de mauvaises intentions.

Je comprends votre point de vue, mais veuillez comprendre qu'encourager les autres utilisateurs à utiliser une version obsolète n'est pas quelque chose que nous encourageons. Et bien que certains bugs affectent certains utilisateurs de manière plus drastique, l'équipe s'efforce de résoudre les problèmes et d'apporter des améliorations, soyez patient et encouragez le projet et les développeurs, ne les découragez pas en encourageant l'utilisation d'une version précédente, n'est-ce pas parce qu'un problème est survenu dans le processus que tout le travail était mauvais.