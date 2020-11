Trying to understand how amiga conf files are managed / Cherche désespéramment à comprendre comment les fichiers de conf pour Amiga sont gérés.

Hello,

I've just installed Recalbox 7.1 on my PI 3B+ in order to turn it into an Amiga play station, since I'm a nostalgic of A500...

I'm mainly running adf files and tried to customized my uaeconfig file by system and not per game (as explained here).

But I'd like to override too the amiberry.conf file, and the <auto_detected_input_device>.cfg (mainly because I want to invert the left and right axes on my gamepad) that recalbox creates in /tmp/amiga/conf/.

Each time I run a game, these two config files in /tmp/amiga/conf/ are overwritten, deleteing my customizations. Is there a way, such as for uaeconfig.uae to force recalbox/amiberry to read MY conf files ?

Could someone explain, or tell me where to find explanations, about the recalbox/amiberry config files management ?

Either a sequence of location read priorities, or a way to force not to write/read in /tmp/amiga/conf, or not to auto create default conf files,... ?

I'm really looking for specifications or architecture design of this recalbox/amiberry process.

Thank you very much by advance for any clue.

Regards

=============Fr==============

Bonjour,

Je viens d'installer Recalbox 7.1 sur mon PI 3B + pour en faire une station de jeux Amiga, puisque je suis un nostalgique de l'A500 ...

J'utilise principalement des fichiers adf et j'ai essayé de personnaliser mon fichier uaeconfig par système et non par jeu (comme expliqué ici).

Mais j'aimerais aussi remplacer le fichier amiberry.conf et le <auto_detected_input_device> .cfg (principalement parce que je veux inverser les axes gauche et droit de ma manette de jeu) que recalbox crée dans /tmp/amiga/conf/.

Chaque fois que je lance un jeu, ces deux fichiers de configuration dans /tmp/amiga/conf/ sont écrasés, supprimant mes personnalisations. Existe-t-il un moyen, comme pour uaeconfig.uae, de forcer recalbox/amiberry à lire MES fichiers de configuration ?

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer, ou me dire où trouver des explications, sur la gestion des fichiers de configuration recalbox/amiberry ?

Soit une séquence de priorités d'emplacement de lecture, soit un moyen de forcer à ne pas écrire/lire dans /tmp/amiga/conf, ou à ne pas créer automatiquement les fichiers de configuration par défaut,... ?

Je recherche vraiment les spécifications ou un schéma de l'architecture de ce process recalbox/amiberry.

Merci beaucoup d'avance pour tout indice.

Cdlt