[SOFT] GameList Editor

Hello !!

After some hard work and days of development I'm proud to present you GameList Editor.

Après plusieurs jours de dur labeur et de test, je suis fier de vous présenter GameList Editor.

GameList Editor is a tool written in Delphi(Windows only, compatible Wine for Linux users, see at the end of the post for requirements) to help the edition of gamelist.xml files generated from UXS for Recalbox or Retropie.

Source code is available here : https://github.com/NeeeeB/GameList_Editor

GameList Editor est un outil écrit en Delphi(Windows uniquement, compatible Wine pour les utilisateurs Linux, voir à la fin du post pour les prérequis) vous permettant d'éditer facilement vos gamelist.xml Recalbox ou Retropie créés par UXS.

Le code source est disponible ici : https://github.com/NeeeeB/GameList_Editor

It relies heavily on the fact that your gamelist.xml have been generated by Universal XML Scraper by Screech:

Il dépend fortement du fait que vos gamelist.xml aient été générés par Universal XML Scraper par Screech:

https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper

Basic features are :

Choose the folder where your systems folder are stored (aka "roms" folder).

Edit on your PC or directly on your Pi (you can configure SSH if needed but default configuration is included).

Change the content of every field of the gamelist.xml

Convert all text to upper/lowercase (by system or per game)

Remove region from the game name (ie. [xxx]).

Change picture of a game (to another or to a default one).

Remove picture of a game.

Set default picture to all missing pictures of a system.

God Mode : allows you to delete a Game (use with caution, it REALLY deletes the game and its entry in the gamelist.xml !!).

deletes the game and its entry in the gamelist.xml !!). More options are available and are detailed in the help window (displayed at first startup of the tool).

Options de base :

Choisissez le dossier où se trouvent tous vos dossiers de systèmes (en général le dossier "roms").

Editez les gamelist sur votre PC ou directement sur votre Pi (SSH configuré par défaut mais possibilité de changer les identifiants).

Changez le contenu de n'importe quel champ du gamelist.xml

Convertissez tout le texte en majuscule/minuscule (par système ou par jeu)

Supprimez le tag de région dans le nom du jeu (ex. [xxx]).

Changez l'image d'un jeu (par une autre pour par celle par défaut).

Supprimez l'image d'un jeu.

Attribuez l'image par défaut pour tous les jeux d'un système qui n'ont pas d'image.

God Mode : permet de supprimer un jeu (utiliser avec précaution ça supprime REELLEMENT le jeu et son entrée dans le gamelist.xml !!)

le jeu et son entrée dans le gamelist.xml !!) D'autres options sont disponibles et sont détaillées dans la fenêtre d'aide (qui s'affiche au premier démarrage de l'outil).

Screenshots :

There are also 16 themes available in the tool, pick the one you prefer in the options !!

Vous pouvez choisir votre thème préféré dans les options entre 16 différents !!

Examples of themes :

Exemples de thèmes :

All you need is the package available here : https://github.com/NeeeeB/GameList_Editor/releases

Just unzip and you're good to go !!

This is a beta version for the moment, many features will be added in the future but it is already pretty fast.

(It loads my 5 systems with almost 3000 games in less than a second).

Loading of gamelist.xml will be slower if you do it directly from your Raspberry (depends on your connexion mostly).

Tout ce dont vous avez besoin, c'est du package disponible ici : https://github.com/NeeeeB/GameList_Editor/releases

Dézippez, et c'est parti !!

C'est une version Béta pour le moment, d'autres options seront ajoutées par la suite mais l'outil est déjà plutôt rapide.

(Il charge mes 5 systèmes avec quasiment 3000 jeux en moins d'une seconde).

Le chargement des gamelist.xml sera un peu plus lent depuis votre Pi (dépend essentiellement de votre connexion).

Wine requirements - prérequis :