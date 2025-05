Salut à tous !

Je galère un peu avec l’installation de Recalbox sur un PC portable Lenovo 100W Gen 4, alors je viens chercher un coup de main.

Le BIOS/UEFI est verrouillé par mot de passe, donc impossible d’y accéder pour modifier quoi que ce soit. je ne l'ai pas et impossible de pouvoir le trouver ( la seule solution serait de dessouder l'eeprom )

Le SSD est soudé à la carte mère, donc pas moyen de le sortir pour faire une installation ailleurs.

Bonne nouvelle : je peux booter sur une clé USB, et Recalbox démarre nickel en live depuis la clé.

Mais voilà le souci :

Je voudrais installer Recalbox directement sur le SSD interne, mais vu que je n’ai pas accès au BIOS, je suis bloqué. Je ne sais pas comment lancer une installation propre sur le SSD depuis la session live.

Quelqu’un saurait si c’est faisable dans ce contexte ? Y a-t-il une ligne de commande ou une manip pour forcer l’installation sur le disque interne depuis Recalbox booté en USB ?

Merci d’avance à tous ceux qui auraient une idée ou une bidouille à proposer !

Hi everyone!

I’m trying to install Recalbox on a Lenovo 100W Gen 4 laptop, and I’ve hit a bit of a wall.

The BIOS/UEFI is locked with a password, so I can’t access it at all — no way to disable Secure Boot or change boot priorities.

The internal SSD is soldered to the motherboard, so I can’t remove it to pre-install the system from another machine.

The good news is: I can boot from any USB drive, and Recalbox runs fine in live mode from a USB stick.

The problem is: I’d like to install Recalbox directly on the internal SSD, but I’m stuck because I can’t access BIOS, and there’s no clear option to launch the installation from the live session.

Is there any way to force the installation onto the internal drive from within Recalbox (or some other workaround)? Maybe a command line trick or some manual method?

Thanks a lot in advance for any ideas or tips!

( mis en page avec ChatGpt, je partais en couilles avec mes explications)