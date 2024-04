Hello

I was using Patreon 9.2 successfully with integrated chipset on a i7-3770 CPU.

Then I decided to buy a GeForce GT 1030 to have better performance.

(I tested since graphic card successfully on a dedicated OS (Linux))

ISSUE : Patreon does not boot with this graphic card. I have the first animation video but then ES does not start.

Of course, I tried with a fresh install on a USB stick. Here is the support archive with this test

https://fichiers.ouvaton.coop/f.php?h=1OECF6Ct

Here is an extract from "recalbox.log" with a grep on "nvidia"

~/Downloads/recalbox/support/recalbox-support-20240413220613/system/logs $ grep nvidia recalbox.log [ 2.67] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.73] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.25] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.31] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.56] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.63] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.27] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.33] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.29] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.35] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.24] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.19] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.25] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.22] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.24] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.29] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.25] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.31] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.25] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.20] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.24] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.30] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.19] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.25] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 6.54] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 6.60] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.61] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.67] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.73] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.79] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.73] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.79] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.60] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.66] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.85] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.92] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.89] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.95] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.71] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.77] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.70] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 2.76] [nvidia-install] [INFO] No Nvidia controller found, exiting... [ 3.05] [nvidia-install] [INFO] Trying to install Nvidia controller 10de:1d01 [ 3.06] [nvidia-install] [INFO] Product 0x1d01 is supported! Installing Nvidia proprietary driver version 535.54.03 [ 3.06] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/xorg/drivers/nvidia_drv.so to /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so [ 3.06] [nvidia-install] [INFO] Link /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia.ko.535.54.03 to /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia.ko [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia-drm.ko.535.54.03 to /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia-drm.ko [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia-modeset.ko.535.54.03 to /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia-modeset.ko [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia-uvm.ko.535.54.03 to /lib/modules/6.1.32/extra/nvidia-uvm.ko [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/10_nvidia.json.535.54.03 to /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/10_nvidia.json [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/10_nvidia_wayland.json.535.54.03 to /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/10_nvidia_wayland.json [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-nvidia-drm.conf.535.54.03 to /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-nvidia-drm.conf [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/bin/nvidia-settings.535.54.03 to /usr/bin/nvidia-settings [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/bin/nvidia-smi.535.54.03 to /usr/bin/nvidia-smi [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/bin/nvidia-xconfig.535.54.03 to /usr/bin/nvidia-xconfig [ 3.07] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/xorg/extensions/libglxserver_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/xorg/extensions/libglxserver_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so.535.54.03 [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/xorg/extensions/libglxserver_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so.0 [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/xorg/extensions/libglxserver_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so.1 [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/xorg/extensions/libglxserver_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so.2 [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL.so.1.1.0 to /usr/lib/libEGL.so [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL.so.1.1.0 to /usr/lib/libEGL.so.1.1.0 [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL.so.1.1.0 to /usr/lib/libEGL.so.0 [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL.so.1.1.0 to /usr/lib/libEGL.so.1 [ 3.08] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL.so.1.1.0 to /usr/lib/libEGL.so.2 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libEGL_nvidia.so [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libEGL_nvidia.so.535.54.03 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libEGL_nvidia.so.0 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libEGL_nvidia.so.1 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libEGL_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libEGL_nvidia.so.2 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGL.so.1.7.0 to /usr/lib/libGL.so [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGL.so.1.7.0 to /usr/lib/libGL.so.1.7.0 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGL.so.1.7.0 to /usr/lib/libGL.so.0 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGL.so.1.7.0 to /usr/lib/libGL.so.1 [ 3.09] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGL.so.1.7.0 to /usr/lib/libGL.so.2 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM.so.1.2.0 to /usr/lib/libGLESv1_CM.so [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM.so.1.2.0 to /usr/lib/libGLESv1_CM.so.1.2.0 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM.so.1.2.0 to /usr/lib/libGLESv1_CM.so.0 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM.so.1.2.0 to /usr/lib/libGLESv1_CM.so.1 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM.so.1.2.0 to /usr/lib/libGLESv1_CM.so.2 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv1_CM_nvidia.so [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv1_CM_nvidia.so.535.54.03 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv1_CM_nvidia.so.0 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv1_CM_nvidia.so.1 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv1_CM_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv1_CM_nvidia.so.2 [ 3.10] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2.so.2.1.0 to /usr/lib/libGLESv2.so [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2.so.2.1.0 to /usr/lib/libGLESv2.so.2.1.0 [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2.so.2.1.0 to /usr/lib/libGLESv2.so.0 [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2.so.2.1.0 to /usr/lib/libGLESv2.so.1 [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2.so.2.1.0 to /usr/lib/libGLESv2.so.2 [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv2_nvidia.so [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv2_nvidia.so.535.54.03 [ 3.11] [nvidia-install] [ERROR] rmmod: ERROR: Module nouveau is in use [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv2_nvidia.so.0 [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv2_nvidia.so.1 [ 3.11] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLESv2_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLESv2_nvidia.so.2 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLX_nvidia.so [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLX_nvidia.so.535.54.03 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLX_nvidia.so.0 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLX_nvidia.so.1 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libGLX_nvidia.so.2 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libvdpau_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libvdpau_nvidia.so [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libvdpau_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libvdpau_nvidia.so.535.54.03 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libvdpau_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libvdpau_nvidia.so.0 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libvdpau_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libvdpau_nvidia.so.1 [ 3.12] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libvdpau_nvidia.so.535.54.03 to /usr/lib/libvdpau_nvidia.so.2 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX.so.0 to /usr/lib/libGLX.so [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX.so.0 to /usr/lib/libGLX.so.0 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX.so.0 to /usr/lib/libGLX.so.0 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX.so.0 to /usr/lib/libGLX.so.1 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLX.so.0 to /usr/lib/libGLX.so.2 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLdispatch.so.0 to /usr/lib/libGLdispatch.so [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLdispatch.so.0 to /usr/lib/libGLdispatch.so.0 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLdispatch.so.0 to /usr/lib/libGLdispatch.so.0 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLdispatch.so.0 to /usr/lib/libGLdispatch.so.1 [ 3.13] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libGLdispatch.so.0 to /usr/lib/libGLdispatch.so.2 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-eglcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-eglcore.so [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-eglcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-eglcore.so.535.54.03 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-eglcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-eglcore.so.0 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-eglcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-eglcore.so.1 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-eglcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-eglcore.so.2 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glcore.so [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glcore.so.535.54.03 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glcore.so.0 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glcore.so.1 [ 3.14] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glcore.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glcore.so.2 [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glsi.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glsi.so [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glsi.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glsi.so.535.54.03 [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glsi.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glsi.so.0 [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glsi.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glsi.so.1 [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glsi.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glsi.so.2 [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glvkspirv.so [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glvkspirv.so.0 [ 3.15] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glvkspirv.so.1 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-glvkspirv.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-glvkspirv.so.2 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-tls.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-tls.so [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-tls.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-tls.so.535.54.03 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-tls.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-tls.so.0 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-tls.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-tls.so.1 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-tls.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-tls.so.2 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk2.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk2.so [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk2.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk2.so.535.54.03 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk2.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk2.so.0 [ 3.16] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk2.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk2.so.1 [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk2.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk2.so.2 [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk3.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk3.so [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk3.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk3.so.535.54.03 [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk3.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk3.so.0 [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk3.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk3.so.1 [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-gtk3.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-gtk3.so.2 [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ngx.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ngx.so [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ngx.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ngx.so.535.54.03 [ 3.17] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ngx.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ngx.so.0 [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ngx.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ngx.so.1 [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ngx.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ngx.so.2 [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ml.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ml.so [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ml.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ml.so.535.54.03 [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ml.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ml.so.0 [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ml.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ml.so.1 [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-ml.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-ml.so.2 [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-cfg.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-cfg.so [ 3.18] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-cfg.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-cfg.so.535.54.03 [ 3.19] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-cfg.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-cfg.so.0 [ 3.19] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-cfg.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-cfg.so.1 [ 3.19] [nvidia-install] [INFO] Link /usr/lib/extra/nvidia-535.54.03/libnvidia-cfg.so.535.54.03 to /usr/lib/libnvidia-cfg.so.2 [ 8.80] [nvidia-install] [INFO] Populating /dev using udev: done [ 8.80] [nvidia-install] [INFO] Boot vga card is /sys/class/drm/card0 from vendor 0x10de [ 8.82] [nvidia-install] [INFO] Trying to install Nvidia controller 10de:0fb8 [ 8.83] [nvidia-install] [ERROR] GPU error(0x0fb8): Controller not supported. Is GPU?

Thanks for any help

Jeekajoo

Patreon supporter since jan 2024.