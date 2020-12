Non détection de SSD par Recalbox sur Nespi4case...

la suite:

1.318418] Module dwc_common_port init

[ 1.318891] usbcore: registered new interface driver uas

[ 1.318997] usbcore: registered new interface driver usb-storage

[ 1.319192] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice

[ 1.321468] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer

[ 1.326690] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver

[ 1.326695] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman

[ 1.326966] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe

[ 1.327226] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper

[ 1.329479] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs

[ 1.329546] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina

[ 1.330063] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)

[ 1.331180] [vc_sm_connected_init]: start

[ 1.337294] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0

[ 1.338127] Initializing XFRM netlink socket

[ 1.338151] NET: Registered protocol family 17

[ 1.338209] Key type dns_resolver registered

[ 1.338432] Registering SWP/SWPB emulation handler

[ 1.338580] registered taskstats version 1

[ 1.338590] Loading compiled-in X.509 certificates

[ 1.338832] Key type ._fscrypt registered

[ 1.338838] Key type .fscrypt registered

[ 1.344181] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled

[ 1.344218] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2

[ 1.348388] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive r

[ 1.348814] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0

[ 1.348821] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated

[ 1.395380] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)

[ 1.396922] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)

[ 1.398461] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)

[ 1.401223] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)

[ 1.402763] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)

[ 1.412200] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A DMA

[ 1.413474] of_cfs_init

[ 1.413532] of_cfs_init: OK

[ 1.417913] Freeing unused kernel memory: 2048K

[ 1.418777] Run /init as init process

[ 1.443502] random: fast init done

[ 1.469955] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001

[ 1.528142] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0001

[ 1.528616] mmcblk0: mmc0:0001 SD16G 29.1 GiB

[ 1.530295] mmcblk0: p1 p2 p3

[ 1.678112] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd

[ 1.860200] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd Device= 4.21

[ 1.860207] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0

[ 1.860214] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub

[ 1.861340] hub 1-1:1.0: USB hub found

[ 1.861653] hub 1-1:1.0: 4 ports detected

[ 2.188108] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd

[ 2.327881] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666, b cdDevice= 1.00

[ 2.327888] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3

[ 2.327894] usb 1-1.2: Product: DataTraveler 3.0

[ 2.327900] usb 1-1.2: Manufacturer: Kingston

[ 2.327907] usb 1-1.2: SerialNumber: 08606E6D4077BEC1A714ADEA

[ 2.329471] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected

[ 2.329769] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0

[ 2.428108] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd

[ 2.481204] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.

[ 2.564962] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=081f, idProduct=e401, b cdDevice= 1.06

[ 2.564971] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber =0

[ 2.564978] usb 1-1.3: Product: USB gamepad

[ 2.567352] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete

[ 2.569527] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)

[ 2.649684] /dev/loop0: Can't open blockdev

[ 3.358899] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 3.0 PMAP PQ : 0 ANSI: 6

[ 3.666744] sd 0:0:0:0: [sda] 61472768 512-byte logical blocks: (31.5 GB/29.3 GiB)

[ 3.667858] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off

[ 3.667866] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00

[ 3.668934] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found

[ 3.668942] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through

[ 3.722093] sda: sda1

[ 3.725246] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk

[ 4.698000] udevd[193]: starting version 3.2.9

[ 4.726663] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)

[ 4.726763] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)

[ 4.726901] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)

[ 4.745924] udevd[194]: starting eudev-3.2.9

[ 4.852534] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg isters at 0xfeb00000 length 0x00010000

[ 4.853239] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000

[ 4.855121] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg isters at 0xfeb20000 length 0x00010000

[ 4.855502] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis ters at 0xfeb30000 length 0x00010000

[ 4.874489] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u nknown, you have been warned.

[ 4.875485] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver

[ 4.875498] [vc_sm_connected_init]: start

[ 4.877248] [vc_sm_connected_init]: installed successfully

[ 4.881878] mc: Linux media interface: v0.10

[ 4.908856] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.

[ 4.909403] snd_bcm2835: unknown parameter 'index' ignored

[ 4.911221] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels

[ 4.912178] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels

[ 5.111358] videodev: Linux video capture interface: v2.00

[ 5.133166] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua lity is unknown, you have been warned.

[ 5.135119] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.

[ 5.135293] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua lity is unknown, you have been warned.

[ 5.136076] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.

[ 5.137635] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i s unknown, you have been warned.

[ 5.147663] bcm2835-isp bcm2835-isp: bcm2835_isp_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.

[ 5.147971] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev /video13

[ 5.148472] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de v/video14

[ 5.148842] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de v/video15

[ 5.149198] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/ video16

[ 5.149210] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro ller

[ 5.149220] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr oller

[ 5.149228] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr oller

[ 5.149236] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr oller

[ 5.149398] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp

[ 5.180584] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d atabase

[ 5.187427] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0

[ 5.223650] input: USB gamepad as /devices/platform/scb/fd500000.p cie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:081F:E401 .0001/input/input0

[ 5.223759] hid-generic 0003:081F:E401.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joy stick [USB gamepad ] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0

[ 5.223875] usbcore: registered new interface driver usbhid

[ 5.223881] usbhid: USB HID core driver

[ 5.236248] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])

[ 5.236258] checking generic (3e3cf000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)

[ 5.236264] fb0: switching to vc4drmfb from simple

[ 5.236566] Console: switching to colour dummy device 80x30

[ 5.236755] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).

[ 5.236761] [drm] No driver support for vblank timestamp query.

[ 5.236766] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblan k_timestamp == NULL

[ 5.237040] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1

[ 5.390274] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'

[ 5.422837] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345

[ 5.427076] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f or chip BCM4345/6

[ 5.427273] usbcore: registered new interface driver brcmfmac

[ 5.433162] Console: switching to colour frame buffer device 240x67

[ 5.449956] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455 -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2

[ 5.453936] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device

[ 5.653554] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f or chip BCM4345/6

[ 5.664596] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea

[ 5.769862] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10

[ 5.769885] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode

[ 5.771598] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11

[ 5.771616] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode

[ 5.773381] : bcm2835_codec_get_supported_fmts: port has more encoding than w e provided space for. Some are dropped.

[ 5.773800] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12

[ 5.773817] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp

[ 5.907704] urandom_read: 2 callbacks suppressed

[ 5.907709] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)

[ 5.907744] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)

[ 5.928027] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)

[ 6.292512] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled

[ 6.306882] random: crng init done

[ 6.306890] random: 1 urandom warning(s) missed due to ratelimiting

[ 6.874404] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8

[ 6.981453] bcmgenet: Skipping UMAC reset

[ 6.983038] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM II

[ 6.983892] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down

[ 7.259981] fuse: init (API version 7.31)

[ 10.158033] NET: Registered protocol family 10

[ 10.161140] Segment Routing with IPv6

[ 14.335111] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data

[ 14.534609] Bluetooth: Core ver 2.22

[ 14.534659] NET: Registered protocol family 31

[ 14.534665] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized

[ 14.534683] Bluetooth: HCI socket layer initialized

[ 14.534692] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized

[ 14.534710] Bluetooth: SCO socket layer initialized

[ 14.615529] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3

[ 14.615538] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast

[ 14.615553] Bluetooth: BNEP socket layer initialized

[ 21.021237] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3

[ 21.021248] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered

[ 21.021287] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered

[ 21.021432] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered

[ 21.076414] NET: Registered protocol family 38

[ 21.143082] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000

[ 46.361380] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled

[ 57.548869] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready