Switch automatique entre écran Raspberry DSI officiel 7" et HDMI pour RECALBOX 7.x

Avec la v6.x de Recalbox, j'utilisais PINN (NOOBS-like) pour détecter si un écran HDMI était connecté à mon Raspberry en plus de l'écran DSI branché en permanence, et switcher automatique vers cet écran HDMI. Sinon, mon Raspberry bootait par défaut sur l'écran SDI.

Recalbox 7.x n'étant pas intégré à PINN au moment où j'écris ces lignes, j'ai donc cherché un moyen d'intégrer le mécanisme natif de PINN directement dans Recalbox.

N'ayant pas trouvé de réponse toute faite à mon problème, je m'y suis collé.

La manière suivante n'est peut-être pas la plus propre, mais ça fonctionne.

En cas de changement d'écran (SDI <-> HDMI) lors du démarrage de votre Recalbox, le boot est légèrement plus long puisque le script détecte ce changement, remplace le fichier de configuration /boot/config.txt par celui qui correspond à la nouvelle configuration et reboot pour l'appliquer.

Cette mise en œuvre nécessite la création d'un répertoire et de 4 nouveaux fichiers.

Je crée un répertoire /boot/switchscreen qui contient mes nouveaux fichiers. Pour cela, il faut d'abord passer la partition /boot en read/write :

mount -o remount,rw /boot mkdir /boot/switchscreen

je duplique le fichier /boot/config.txt afin d'apporter les modifications nécessaires à chaque configuration.

Préparation du fichier dédié à l'écran Raspberry officiel branché en SDI :

On copie le fichier d'origine fourni par Recalbox et on se contente d'ajouter la chaîne #select sdi en première ligne.

L'ajou de cette première ligne permet au script de détection de savoir si on est déjà dans la bonne configuration ou non, et potentiellement éviter un reboot inutile.

Si vous n'êts pas à l'aise avec la commande sed, utilisez votre éditeur préféré.

cp /boot/config.txt /boot/switchscreen/boot/config.sdi sed -i '1 i\ #select sdi' /boot/switchscreen/boot/config.sdi

Pour ma part, j'ai dû ajouter la ligne lcd_rotate=2 pour forcer la rotation de l'affichage en fonction de la position de mon écran SDI dans son boitier.

Cela reste optionnel.

Préparation du fichier dédié à tout écran HDMI :

Sur le même principe, on copie le fichier d'origine, on ajouter une première ligne contenant #select hdmi et les options nécessaires à la redirection vers la sortie HDMI.

cp /boot/config.txt /boot/switchscreen/boot/config.hdmi sed -i '1 i\ #select hdmi' /boot/switchscreen/boot/config.hdmi vi /boot/switchscreen/boot/config.hdmi ... # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output display_default_lcd=0 ignore_lcd=1 hdmi_force_hotplug=1 ...

Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez aussi les ajouter.

Ajout du script de détection de la configuration :

$ vi /boot/switchscreen/switchscreen.sh #!/bin/sh #script adapté du switchscreen de PINN #https://sourceforge.net/projects/pinn/files/screenswitch.zip/download #set -x logfile=/tmp/switchscreen.logfile pref="hdmi" config="" dsi="" hdmi="" #read the current configuration config=`cat /boot/config.txt | grep "^#select \(.*\)" | sed -e "s|#select \(.*\)|\1|"` echo "Current config=$config" >>$logfile #Check if DSI touchscreen is attached if [ -e /sys/devices/platform/rpi_ft5406 ]; then dsi="dsi" fi echo "dsi=$dsi" >>$logfile #Check if HDMI is attached hdminame=$(tvservice -v 2 -n 2>&1) echo -n "$hdminame" >>$logfile #remove any line feed echo -n $hdminame>/tmp/hdmi read hdminame</tmp/hdmi rm /tmp/hdmi if [ "$hdminame" != "[E] No device present" ]; then hdmi="hdmi" fi echo "hmdi=$hdmi" >>$logfile default=$config #Choose this for a quicker boot if no display connected (keeps existing) #default="hdmi" #Choose this to force HDMI if no display connected. case $pref in dsi) echo "case dsi" >>$logfile if [ "$dsi" = "dsi" ]; then wanted="dsi" else #echo "No display connected" wanted="dsi" # to force dsi to be detected. fi ;; hdmi) echo "case hdmi" >>$logfile if [ "$hdmi" = "hdmi" ];then wanted="hdmi" elif [ "$dsi" = "dsi" ]; then wanted="dsi" else echo "No display connected" >>$logfile wanted="dsi" fi ;; *) echo "Shouldn't get here!" >>$logfile #echo "default" wanted=$default ;; esac echo "comparing $config with $wanted" >>$logfile if [ "$config" = "$wanted" ]; then echo "Keeping original config of $config" >>$logfile echo "==================" >>$logfile else echo "Switching to $wanted..." >>$logfile mount -o remount,rw /boot cp /boot/switchscreen/config.$wanted /boot/config.txt sync reboot fi sync

Intégration de ce script dans le boot du système Recalbox :

On crée ici un nouveau script de démarrage dans l'init du système Recalbox. Il exécutera notre script /boot/switchscreen/switchscreen.sh à chaque boot du système.

mount -o remount,rw / vi /etc/init.d/S01switchscreen #!/bin/sh # Main if [ "$1" == "start" ]; then # detect and switch SDI<->HDM if necessary /boot/switchscreen/switchscreen.sh fi

Et voilà. Un reboot et votre configuration va maintenant s'adapter en fonction des écrans branchés.

Je vous laisse le soin de modifier l'ensemble suivant vos besoins et peut-être d'en proposer une meilleure version.

En espérant que cela puisse aider certains d'entre vous