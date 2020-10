RBv7 Pb boutons GPiCase au redémarrage via ES

Bonjour à tous et félicitations à toute l'équipe RecalBox pour l'énorme taff abattu sur cette v7

Globalement sur GPi Case c'est le jour et la nuit en terme de performances, c'est beaucoup plus fluide et agréable. Chapeau !

Je reste sceptique sur le GPi Case dont l'affichage me ruine le peu de vision qu'il me reste dès lors qu'il faut lire (par exemple vérifier les BIOS dans ES est une torture) et le D-Pad injouable sur les jeux 3D et très limite de manière générale. Disons que pour les RPG écris en gros ça permet de tuer le temps à la pose déjeuner Pour le reste je me jetterais dès que possible sur les Raspberry Pi 3 & 4 et davantage encore sur le PC dès que possible (oui on aime beaucoup RecalBox et on est 6, donc biens équipés ) .

Si j'ouvre ce sujet ça n'est initialement pas pour raconter ma vie mais bien parce-que j'ai reproduis un bug à 2 reprises (avec réinstallation entre les 2). En effet, même si j'ai cru comprendre que le script RetroFlag pour GPi Case était exécuté par défaut lors de l'installation, et par conséquent que le bouton ON/OFF du GPi Case est totalement opérationnel dès le premier démarrage, il m'arrive lorsque je fais pas mal de modifications d'un coup (conf WiFi, ajout des BIOS et des ROM, etc...) de vouloir redémarrer mon GPi Case pour que tout soit correctement pris en compte. Or, j'ai constaté en utilisant la fonction Redémarrer dans ES, qu'au redémarrage les boutons du GPi Case ne fonctionnent plus.

Rien de bien grave puisqu'en éteignant via le bouton ON/OFF (seul à fonctionner et qui semble pour le coup ultra violent mais il me semble que c'est lié à une optimisation pour accélérer l'arrêt, non ?) les boutons fonctionnent de nouveau. En revanche, l'astuce consistant à maintenir 5 secondes Select+Gauche ne fonctionne pas dans ce cas. Seul le redémarrage a fonctionné.

Je me pose donc deux questions. Suis-je le seul à rencontrer ce problème ? Et l'arrêt via le bouton ON/OFF est-il quasi instantané pour tout le monde (pas comme via ES par exemple, où l'on voit brièvement une inscription blanche sur fond noir) ?

Par avance merci de vos retours et encore chapeau à la Dream Team pour cette super version Reloaded que j'ai hâte de tester sur mes autres supports, notamment sur PC