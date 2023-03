Bonjour

je suis nouveau sur ce forum et ceci est un appel à l'aide.

Alors voilà: j'aimerai pourvoir jouer à Pong, à 2 joueurs avec un spinner pour chaque joueur.

Je me heurte à différents problèmes:

pong sous mame,rom pong (rev E) ne fonctionne que sous mame 2015 mais pas très bien, son, saccades, et ne détecte pas mes spinners. Je suis rentré dans le menu de réglage arcade durant le jeu, mais rien

pong sous atari 2600, j'en ai plusieurs, le mieux est la version atari flashback 2, mais pareil, impossible de détecter les spinners...

Pour la petite histoire, j'ai testé ma rom de pong sur PC, avec mame 0.95, et le jeu marche nickel!! mais par contre les deux spinners sont reconnus comme une seule et même souris...

si vous avez une idée...

merci

Hi!

I am new to this forum and this is a call for help.

So here it is: I would like to be able to play Pong, with 2 players with a spinner for each player.

I'm running into different problems:

pong under mame, rom pong (rev E) only works under mame 2015 but not very well, sound, j**ks, and does not detect my spinners. I entered the arcade settings menu during the game, but nothing

pong under atari 2600, I have several roms, the best is the atari flashback 2 version, but the same, impossible to detect the spinners...

For the record, I tested my pong rom on PC, with mame 0.95, and the game works perfectly!! but on the other hand the two spinners are recognized as one and the same mouse...

If you have an idea...

Thanks