PARPADEO DE IMAGEN EN TELEVISOR SMART TV RECALBOX 8.1.1
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maquinon33 last edited by maquinon33
HOLA BUENAS. TENGO UNA RASPBERRY PI 3 B+ CON RECALBOX 8.1.1 Y DOS JOYSTICKS INALAMBRICOS CON RECEPTOR DE SEÑAL, PASA QUE AL INICIAR Y MIENTRAS ESTE ENCENDIDA LA CONSOLA, LA IMAGEN EN LA PANTALLA DE LA TV SE CORTA Y VUELVE, LA CONSOLA FUNCIONA PERFECTO PERO ES ESO DEL PARPADEO DE IMAGEN EN LA TV LO QUE NO ME DEJA UTILIZARLA, CREI QUE PODRIA SER EL CABLE DE CORRIENTE ASI QUE COMPRE UNO NUEVO DE 5V Y 3A PERO SIGUE IGUAL (ANTERIORMENTE YA TENIA UN CABLE DE CORRIENTE DE 5V Y 3A) ,TAMBIEN CAMBIE EL CABLE HDMI POR SI ERA ESO PERO NO FUNCIONO. NO SE QUE MAS HACER, SI ALGUIEN SABE SOLUCIONAR ESTO. PORFAA SALUDOS