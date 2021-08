Bonjour tout le monde,

Je suis proprement fou du thème construit par Chicuelo et c64-dev (https://retropie.org.uk/forum/topic/25351/epic-noir-dark-mode-theme) pour Retropie. Je me demandais si ce thème existait ou avait été adapté pour Recalbox ? En lisant le forum de Retropie, je lis qu'une compatibilité est très possible mais je n'en ai pas compris plus malheureusement, et je n'ai pas trouvé de .zip prêt à l'emploi pour Recalbox. Du coup, il y a des gens qui ont travaillé pour l'adaptation du thème pour Recalbox ? Ou est-ce que j'ai été très mauvais en terme de recherche dudit thème ?

Merci d'avance !

[EN] Hi !

I'm in love with Chicuelo's and c64-dev's theme (https://retropie.org.uk/forum/topic/25351/epic-noir-dark-mode-theme) for Retropie. I was wondering if this theme is available for Recalbox. Judging by what I read on the forum, it seems that the compatibility between this theme on Retropie and Recalbox is pretty good but infortunately, I don't understand all the technicals issues we can have and I haven't found (yet ?) a .zip for Recalbox. So, is there peoples working on it ? Or did I just search it poorly ?

Thanks !

(BTW, English isn't my mothertongue so... sorry if it sounds clumsy)