not launch tic80 games on gpi case

I have a problem for launching tic80 games on retroflag gpi case. The last lines in \RECALBOXGPI\share\system.emulationstation\es_log.txt are:

[2020/12/25 18:15:10.627] (INFO ) : Launching game...

[2020/12/25 18:15:10.629] (INFO ) : Set Xbox 360 Controller for player 0 (default)

[2020/12/25 18:15:10.630] (INFO ) : Configure emulators command : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000014010000 -p1name "Xbox 360 Controller" -p1nbaxes 4 -p1nbhats 1 -p1nbbuttons 13 -p1devicepath /dev/input/event0

[2020/12/25 18:15:10.631] (INFO ) : Controllers config : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000014010000 -p1name "Xbox 360 Controller" -p1nbaxes 4 -p1nbhats 1 -p1nbbuttons 13 -p1devicepath /dev/input/event0

[2020/12/25 18:15:10.632] (INFO ) : Shutting down SDL AUDIO

[2020/12/25 18:15:11.115] (INFO ) : python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000014010000 -p1name "Xbox 360 Controller" -p1nbaxes 4 -p1nbhats 1 -p1nbbuttons 13 -p1devicepath /dev/input/event0 -system tic80 -rom /recalbox/share/roms/tic80/Cauliflower\ Power\ (librorumque).tic -emulator libretro -core tic80 -ratio auto

[2020/12/25 18:15:11.118] (INFO ) : No pad2keyb configuration.

[2020/12/25 18:15:11.121] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!

[2020/12/25 18:15:11.122] (INFO ) : [Hardware] Start in-game Hardware processes

[2020/12/25 18:15:13.320] (INFO ) : [Hardware] Start in-game Hardware processes

[2020/12/25 18:15:13.322] (WARN!) : ...launch terminated with nonzero exit code 245!

[2020/12/25 18:15:13.326] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!

[2020/12/25 18:15:13.327] (INFO ) : Creating surface...

[2020/12/25 18:15:13.347] (INFO ) : [Video] Resolution: 320,240

[2020/12/25 18:15:13.357] (INFO ) : Created window successfully.

[2020/12/25 18:15:13.373] (INFO ) : Activating vertical sync'

[2020/12/25 18:15:13.375] (INFO ) : Normal VSync' activated.

[2020/12/25 18:15:13.376] (INFO ) : Checking available OpenGL extensions...

[2020/12/25 18:15:13.377] (INFO ) : ARB_texture_non_power_of_two: MISSING

[2020/12/25 18:15:13.397] (INFO ) : Loaded 13 configuration entries for device Xbox 360 Controller

[2020/12/25 18:15:13.399] (WARN!) : Added joystick Xbox 360 Controller (GUID: 030000005e0400008e02000014010000, Instance ID: 15, Device Index: 0, Axis: 4, Hats: 1, Buttons: 13)

[2020/12/25 18:15:14.374] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized

[2020/12/25 18:15:14.377] (INFO ) : Loading music /recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox-next/music/Recalbox Main Theme 06 - SMB - by djpostka.ogg

[2020/12/25 18:15:14.383] (INFO ) : AudioManager: Theme music found (From theme folder).

[2020/12/25 18:15:14.394] (INFO ) : Playing Recalbox Main Theme 06 - SMB - by djpostka

[2020/12/25 18:15:14.415] (INFO ) : [MQTT] Publishing to tcp://127.0.0.1:1883 from recalbox-emulationstation OK!

[2020/12/25 18:15:14.468] (INFO ) : Reinitialize because of joystick added/removed.

[2020/12/25 18:15:14.519] (INFO ) : Loaded 13 configuration entries for device Xbox 360 Controller

[2020/12/25 18:15:14.520] (WARN!) : Added joystick Xbox 360 Controller (GUID: 030000005e0400008e02000014010000, Instance ID: 16, Device Index: 0, Axis: 4, Hats: 1, Buttons: 13)

The problem seems to be:

...launch terminated with nonzero exit code 245!

but impossible to find what it is.

Thanks for your help