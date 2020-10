[2020.10.27]Screenscraper information

Hi everyone!

We're currently running an experiment with how our servers are handling your API / website requests. Previously, a server was handling both redirections and processing of API requests. Following the acquisition of a brand new server and the added stability of a third server on our MySQL cluster, we're now taking our systems to a brand new level, with a specialized system for load balancing. It will allow for faster response times and more stable response latency in general.

The deployment of this new system has currently started, but it won't affect your current scraps, but only the next one. For new users, the difference should not be noticeable at all.

Thanks in advance for your understanding,

Redblueflame & All the ScreenScraper team.

Bonjour a tous !

Nous sommes actuellement en train de lancer une expérimentation sur la façon dont nos serveurs traitent les requêtes vers l'API / le site.

Après l'acquisition d'un tout nouveau serveur ainsi que la stabilité relative que cela a pu fournir sur les erreurs MySQL, nous cherchons maintenant à atteindre un tout autre niveau avec un système spécialisé pour la répartition de charge.

Il permettra d'atteindre des temps de réponses plus bas, et plus stables.

Le déploiement de cette solution a été lancé, mais il n'affectera pas vos scraps en cours, uniquement ceux lancés a partir de maintenant. Normalement, aucune différence n'est a remarquer lors de la transition.

Merci d'avance pour vôtre compréhension,

Redblueflame et toute l'équipe de ScreenScraper.