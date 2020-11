DualBoot Recalbox+Windows sur PCs/Laptops avec BIOS ou UEFI (27/04/19)

Bonjour à tous

Aujourd'hui je vous propose après plusieurs tests de vous fournir un tutoriel que j'ai réalisé pas à pas pour que vous puissiez installer cette magnifique distribution Recalbox pour PC en + d'un Windows.

=============================

Difficulté = 3/5

Niveau de connaissances nécessaire = 2.5/5

Patience, détermination et abnégation = 70/5 ^^

==============================

EDIT DU 27/04/19 : pour ceux qui avaient suivi mon précédent tuto quasi-identique, une "surprise"

vous attend au premier commentaire de ce tuto

============================

INTRODUCTION / PRESENTATION

============================

L'installation que l'on va faire ensemble est la même que vous ayez une tour PC ou un ordinateur portable. Vous ne devez avoir sur votre ordinateur de branché QUE le disque dur qui va contenir le DualBoot Recalbox/Windows pour simplifier les étapes d'installation et ne pas endommager les données ou le boot de vos autres disques durs.

Il vous faudra déterminer si la carte mère de votre PC possède un BIOS ou l'UEFI et du coup créer votre clé USB d'installation en fonction (choix MBR ou GPT pour Rufus dans l'étape de création de clé USB bootable dont je vais vous parler + loin).

Pour ma part, la machine virtuelle qui m'a servi pour réaliser ce topic était configuré en BIOS (semblable aux vieux ordis), MAAIIISS la manip fonctionne reste la même si votre ordinateur dispose d'un UEFI. Quoi qu'il en soit je vous recommande, si votre PC dispose d'un UEFI : de désactiver la fonction "Secure Boot" de votre ordinateur et d'activer la fonction "Launch CSM".

Je vous recommande grandement d'imprimer tout car vous allez en avoir obligatoirement besoin.

===============

MATERIEL REQUIS

===============

Il est nécessaire que vous disposiez AVANT de commencer le tutoriel de :

Une clé USB ou un DVD-R/RW avec Ubuntu 18.04 dessus : lien

Une clé USB ou un DVD-R/RW de Windows 7 ou 10 (votre choix de dualboot)

une connexion réseau filaire (préférable), les cartes Wifi des ordinateurs portables peuvent parfois être mal reconnues,

de la patience

Pour créer les clés USB je vous conseille le très bon logiciel Rufus : si vous ne savez pas comment créer des clés USB d'installation je vous conseille de chercher sur Google les tutoriels pour créer ces fameuses clés.

=======================

C'EST PARTI MON KIKI !

=======================

Vous avez sous la main vos DVD/USB d'installation de Windows et Ubuntu, l'unique disque dur est installé dans l'ordinateur portable. Vous avez vos meilleurs amis à côté de vous : une bonne bière fraîche et votre saucisson

Let's Go !

1-

Insérez la clé USB/DVD d'Ubuntu et booter* dessus.

*Selon la marque de votre PC, la touche de clavier pour la sélection de boot varie, il en vient donc que vous fassiez une recherche sur Google pour savoir quelle touche va vous servir pour booter sur le CD ou clé USB. Voici un très bon topic pour peut-être vous aider à ne pas passer des heures à chercher. Il y est dressé une bonne liste des touches d'accès selon la marque => lien

Arrivé au premier écran choisissez français à gauche puis cliquez sur "Essayez Ubuntu". Une fois arrivé sur le bureau, grâce à Firefox qui est préinstallé, accédez au site de Recalbox (http://archive.recalbox.com) et téléchargez le fichier recalbox.img de la version Recalbox pour PC x64 se trouvant en face de "PC 64 bits x86_64".

Le fichier va alors se télécharger et se sauvegarder automatiquement dans le dossier Téléchargements de cette session live d'Ubuntu. Vous pouvez fermer l'application Firefox.

2-

Il va falloir "écrire" ce fichier sur votre disque dur pour installer votre Recalbox donc pour cela ouvrez l'application "Disques" accessible depuis le menu démarrer (clic sur l'icône en bas à gauche) puis tapez "Disques" : lancez le 1er logiciel que l'on vous propose (icône disque dur avec une clé plate).

3-

Sélectionnez sur la gauche votre disque dur et cliquez sur l’icône en haut à droite des 3 barres parallèles (à droite de l’icône Éjecter) puis sur "Restaurer l'image disque...". Cliquez sur "Aucun" et sur la partie gauche de cette nouvelle fenêtre cliquez sur "Téléchargements" puis sur le fichier qui se nomme "recalbox.img.xz" pour enfin cliquer sur "Ouvrir" (icône verte en haut à droite). Cliquez sur "Démarrez la restauration" puis "Restaurer".

4-

Fermez l'application "Disques" puis cliquez sur l'icône du menu en bas à gauche et tapez "Gparted" puis lancez la seule application proposée. Vous allez arriver sur un gestionnaire de partitions qui va vous servir à créer une nouvelle partition FAT32 afin de stocker les Roms (une petite pièce siouplé...lol - désolé je sors...!) de vos jeux, fichiers de BIOS, skins (etc) et y accéder facilement depuis Windows.

5-

Faites un clic droit là où est inscrit "non alloué" puis sur "nouvelle". Sur cette nouvelle fenêtre vous allez devoir modifier certaines choses :

--- Nouvelle taille (MiO)/ Système de fichiers / Étiquette.

Nouvelle taille : (exprimée non pas en Go mais en Mo/Mio)

La taille de la partition doit être adaptée à la taille de votre disque dur Dualboot selon que vous avez choisi un 120Go/240Go/500Go/etc..

Le tout est de laisser un maximum disponible pour Windows qui pèse facilement 20-30 Go d'entrée une fois installé.

Une partition de 10-15Go (10000-15000 Mo) reste correcte si vous ne comptez pas mettre toutes les Roms du monde entier mais si bien entendu le dualboot est monté sur un HDD de 500Go vous pouvez dimensionner la partition à X Giga pour un max de stockage de vos paramètres et ROMs. Une fois votre partition dimensionnée + formatée, VOUS NE POURREZ PLUS LA REDIMENSIONNER.

--- Système de fichiers :

Nous allons choisir de formater cette partition en FAT32 car si vous n'êtes pas un expert du bidouillage je vous le RECOMMANDE : le fait de créer une partition SHARE en FAT32 servira à faciliter la copie/placement des ROMS depuis Windows. Nous convertirons cette partition plus tard en ExFAT mais nous n'en sommes pas encore à ce point.

-- Étiquette :

C'est le nom que vous allez donner à cette partition. Etant habitué à Recalbox sur Raspberry Pi ou sur Linux, je vous conseille de nommer cette partition "SHARE" (traduction en anglais de "partage" pour les non-anglophones).

6-

Une fois votre choix établi, avoir rempli la taille de la partition, et avoir nommé votre partition, cliquez sur "Ajouter".

7-

Pour valider la création de cette partition cliquez sur l’icône du "V" vert en haut. Gparted va alors commencer à travailler puis terminer les opérations.

8-

De retour sur notre page principale de Gparted, faites un clic droit sur "Non alloué" puis "Nouvelle" pour créer une partition qui va être destinée à votre Windows. Donnez-lui:

-- soit tout l'espace disponible restant en ne modifiant pas la taille de partition à "Nouvelle taille"

-- soit en lui attribuant la taille que vous aurez décidé (au minimum une taille de 50000 Mo (50Go) SI vous désirez créer en + une dernière partition pour vos documents/fichiers/photos/etc

Le choix va dépendre de la taille de votre disque dur et de votre besoin. Choisissez le système de fichiers NTFS et nommez-la "WINDOWS" puis cliquez sur "Ajouter" et enfin l’icône du "V" vert pour confirmer la création.

A ce stade vous vous retrouvez avec un disque dur partitionné en 4 avec :

Une partition BOOT en FAT32 contenant le boot et le grub de Recalbox (sda1)

Une partition RECALBOX en EXT4 contenant la distribution Recalbox (sda2)

Une partition SHARE en FAT32 contenant divers dossiers pour Recalbox dont celui des bios, des Roms et des Skins (sda3)

Une partition WINDOWS en NTFS contenant votre installation Windows (sda4)

9-

Vous pouvez éteindre votre ordinateur en pensant à retirer le DVD/Clé USB : le menu d'extinction d'Ubuntu est situé en haut à droite et une fois l'option Arrêter de sélectionné, Ubuntu va vous proposer normalement de retirer son DVD pour finaliser l'extinction de votre l'ordi.

Faites une petite pause pour souffler, reposez vos yeux car le chemin est encore long jusqu'à la fin, jeune Padawan

10-

Allumez votre ordinateur et choisissez 'Recalbox (verbose)' : nous allons paramétrer Recalbox pour que le stockage de ses données (thèmes/bios/roms) se fasse sur la partition SHARE que nous avons créée il y a quelques minutes, donc:

Depuis le menu (touche Entrée) naviguez sur "System Settings" et appuyez sur la "touche Q" pour rentrer dans ce menu, descendez sur "Storage Device" puis appuyez 2 fois sur la "touche flèche droite" de votre clavier pour faire apparaître SHARE comme choix, enfin descendez sur "Close" (touche Q toujours). L'ordi va vous demander de redémarrer : confirmez avec le "Q".

11-

Au prochain démarrage vous pourrez donc changer l'affichage en Français en ouvrant le menu puis "System Settings", allez vous placer sur "language" et appuyez 2 fois avec votre "touche flèche droite" de votre clavier pour faire apparaître "Français". Descendez sur "Close" et rebelote on va vous demander de redémarrer l'ordi.

12-

Au prochain démarrage, Recalbox a donc paramétré l'affichage en Français. Changez le clavier en français AZERTY et donc à la place de la "touche Q" pour rentrer dans un menu : vous allez vous servir désormais de la "touche A" pour rentrer dans un sous-menu tandis que la "touche S" servira à revenir en arrière dans le sous-menu précédent.

Nous allons éteindre Recalbox : pour cela "Entrée", descendre tout en bas sur "Quitter", et pour finir choisir "Éteindre".

=============================

INSTALLATION DE VOTRE WINDOWS

=============================

13-

Vous allez devoir booter sur le DVD/clé USB de votre version de Windows.

14-

Vous allez maintenant installer votre distribution Windows. Les manips de l'étape 14 vont différer selon la distribution Windows que vous vous êtes procuré. Elles restent cependant sensiblement les mêmes =>

Cliquez donc sur (Installer pour W7 / Suivant pour W10), "Installer Maintenant", choisissez la version de Windows que vous souhaitez installer (Pro/Familiale/etc) puis cliquez sur "suivant", cochez la case "j'accepte les termes..." puis "suivant", Choisissez "Personnalisé : installer uniquement..."

15-

Sur cette nouvelle fenêtre cliquez sur la partition créée et nommée précédemment "WINDOWS" (Lecteur 0 partition 4), cliquez sur "Formater" puis "OK" et enfin sur "Suivant" tout en bas pour commencer. Laissez se terminer l'installation de Windows.

Votre ordinateur va sûrement redémarrer et vous demander plusieurs informations, remplissez selon votre bon vouloir et laisser Windows effectuer ses mises à jour, etc.

Vous remarquerez que l'écran de boot (au démarrage de l'ordi) GRUB de Linux (Recalbox/ Recalbox 'Verbose') a disparu et qu'il a été remplacé par le gestionnaire de boot de votre nouveau Windows. Pas de panique nous allons le ré installer avec les manips au point 17.

15a-

Une fois votre personnalisation de Windows effectuée (redémarrage du PC puis installation des mises à jour, pilotes, logiciels, etc), il va falloir convertir la partition SHARE (qui était en FAT32) en ExFAT. Le but de convertir cette partition est tout simplement que beaucoup de jeux de Wii par exemple pèsent + de 2Go et le format FAT32 gère très mal ceci. Le format ExFAT quant à lui va vous permettre de contourner cette restriction). Donc :

Ouvrez le menu Démarrer de votre Windows et tapez sur votre clavier "cmd.exe" puis faîtes un clic droit sur le résultat de recherche pour choisir "Executer en tant qu'administrateur".

Dans cet invité de commandes, tapez dans l'ordre :

format X: /fs:EXFAT ==>(Remplacez "X" par la lettre de lecteur attribuée par Windows à votre partition SHARE, visible depuis le Poste de Travail/Ce PC/Ordinateur).

Entrez le nom de volume en cours pour le lecteur E: SHARE ==>(Validez avec Entrée)

Continuer le formatage (O/N) ? O (La lettre O majuscule puis la touché Entrée pour valider)

Nom du volume (11 caractères, Entrée pour ne rien mettre) ? SHARE ==> (Touche Entrée de votre clavier pour finaliser l'opération)

16-

Fermez l'invité de commandes et vous pourrez éteindre votre ordinateur tout en pensant bien à retirer votre DVD/USB d'installation de Windows une fois votre PC éteint, placez maintenant l'autre DVD/USB d'Ubuntu

<< Soufflez un grand coup, buvez une bonne gorgée de votre bière mais pas trop car nous allons attaquer la dernière étape pour réaliser notre DualBoot et le moins qu'on puisse dire c'est que si vous n'êtes pas familier avec Linux, vous allez suer des grosses gouttes... mdr !

En route Marty! >>

===============================================

INSTALLATION DU GRUB DE RECALBOX POUR DUALBOOT

===============================================

17-

Bootez sur le DVD Ubuntu, sélectionner en Français puis Essayer Ubuntu.

Nous allons ouvrir l'application 'Terminal' de Linux via le menu démarrer (icône des points en bas à gauche), puis en tapant "terminal" et choisissant la première application qui vous est proposé.

Il va falloir être très attentif à bien écrire caractère par caractère (tirets-espaces-slashs inclus) les commandes suivantes que je vais vous donner (à la fin de chacune des commandes que j'ai écrit il faut que vous appuyiez sur la "touche Entrée" de votre clavier) :

sudo su

mount /dev/sda1 /mnt

grub-install --boot-directory=/mnt /dev/sda

** Juste après avoir appuyé sur Entrée pour cette dernière commande vous devriez voir apparaître d'ici 15 secondes les 2 messages suivants:

Installation pour la plate-forme i386-pc.

Installation terminée sans erreur.

18-

Ouvrez le menu démarrer et tapez "Disques" pour ouvrir l'application. Ensuite faites un clic gauche sur la 1ère partition intitulée "BOOT" et faites un premier clic gauche sur l’icône "Stop" pour démonter la partition puis un nouveau clic sur cette icône qui est devenu un "Play".

Vous allez voir sur le bureau qu'un raccourci en forme de disque dur avec la mention "BOOT" s'est crée sur le bureau => double-clic dessus pour l'ouvrir et donc voir le contenu de la partition BOOT.

19-

Rentrez successivement dans le dossier "boot" puis "grub". Faites clic-droit sur le fichier grub.cfg et faites 'couper'. Revenez 2 fois en arrière grace à la flèche retour en haut à gauche de cette fenêtre pour revenir à la racine de la partition BOOT et rentrez maintenant dans le dossier "grub" et faites clic droit puis 'coller' pour coller ce fichier à côté d'un autre fichier nommé "grubenv".

20- Ouvrez le fichier grub.cfg en double-cliquant dessus. Vous vous retrouvez avec un fichier texte qui ressemble ligne pour ligne à ceci :

set default="0"

set timeout="5"

set menu_color_normal=cyan/blue

set menu_color_highlight=white/blue

menuentry "Recalbox" {

linux /boot/bzImage label=RECALBOX console=tty3 quiet loglevel=0

initrd /boot/initrd.gz

}

menuentry "Recalbox (verbose)" {

linux /boot/bzImage label=RECALBOX console=tty1 loglevel=7

initrd /boot/initrd.gz

}

===========

Explications :

Rentrez successivement dans le dossier "boot" puis "grub". Faites clic-droit sur le fichier grub.cfg et faites 'couper'. Revenez 2 fois en arrière grace à la flèche retour en haut à gauche de cette fenêtre pour revenir à la racine de la partition BOOT et rentrez maintenant dans le dossier "grub" et faites clic droit puis 'coller' pour coller ce fichier à côté d'un autre fichier nommé "grubenv".