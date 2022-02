English below

J'ai fait tout ce qu'il y a sur le tutoriel pour faire un multi disque avec le dossier text .m3u

J'ai fait la mise à jour.

Et dans sa video il fait un Scraper.

Bon, mon jeu est bel et bien là, mais en 5 copies (les 4 disques ainsi que le .m3u). Je croyais que les autres disques devaient disparaitre. J'imagine que ça se fait pendant le Scraper car je ne crois pas l'utiliser comme il faut. Apres avoir fait mon Scraper, TOUTES mes images et vidéos de chaque jeu n'apparaissent plus. J'ai essayé d'autres options pour Scraper, mais toujours le meme resultat.

I did everything in the tutorial video to make the multi disc with the text file .m3u

I did the game list update.

And i used the Scraper.

I see my game, but in 5 copies (4 disc copy + the .m3u). The 4 disc are supposed to disappear. I guess it happens when you do the Scaper because i think i don't use it properly. After using the scraper, ALL my pictures and videos are not showing anymore for each game. I tried other option in the Scraper but all the same result.