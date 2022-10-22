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lewovay4 last edited by
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Alvin last edited by
@lewovay4
Realy ?
First the Hummie-Flummie-Dummies and now North Korea is attacking this Board ?
It's strange how often such stupid Post show up on this Board.