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dddga20 Banned last edited by
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lewovay4 last edited by
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Alvin last edited by
Realy ?
First the Hummie-Flummie-Dummies and now North Korea is attacking this Board ?
It's strange how often such stupid Post show up on this Board.